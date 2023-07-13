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10:06, 14 июля 2023Экономика

Россиянам объяснили порядок действий при получении излишней пенсии

Юрист Виноградов: россияне должны возвращать излишне начисленную пенсию

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Если россиянин внепланово получил пенсию больше, чем обычно, такие излишние начисления необходимо вернуть государству. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Он объяснил, что нужно делать при ошибочных начислениях социальных выплат.

Как поступить, если пришли лишние деньги?

Ошибки при начислении пенсии случаются из-за человеческого фактора или технических сбоев, отметил он.

«Например, могут выявиться ошибки в сведениях, предоставленных в Соцфонд об уровне предыдущего заработка пенсионера. Или могут измениться жизненные обстоятельства. Человек, обучающийся в вузе на очной форме, получает пенсионные выплаты по потере кормильца. По закону он имеет на них право до 23 лет. Если он переводится с очного на заочное отделение, то право на выплату теряется. В этом случае получатель пенсии должен уведомить Соцфонд о новых обстоятельствах не позднее следующего рабочего дня после их наступления», — сказал он.

Сделать это можно с помощью заявления в свободной форме, подав его в любом территориальном органе Социального фонда независимо от места регистрации или проживания, а также по почте. Если этого не сделать, излишне начисленную пенсию вернуть придётся в любом случае. Если человек сам понял свою ошибку, он может обратиться в клиентский офис Соцфонда и произвести возврат добровольно

Вадим Виноградовдекан факультета права НИУ ВШЭ

Что будет, если не вернуть сверхвыплаты?

Если добровольно не отправить назад лишние деньги, их могут взыскать через суд, предупредил Вадим Виноградов.

«Лишнюю пенсию потребуют вернуть, если ее выплата стала следствием счетной ошибки. Согласно современной судебной практике, под этим понятием подразумеваются ошибки, возникшие из-за неправильного введения первичных параметров в компьютер или арифметические ошибки, допущенные при умножении, сложении, вычитании, делении», — указал он.

Если же переплата произошла не по вине получателя пенсии, то действует другая норма законодательства, добавил специалист.

«Человек, который случайно, без каких-либо оснований, получил выплаты, именуемые в ГК РФ средствами к существованию, не должен их возвращать как неосновательное обогащение. В числе таких выплат не только пенсия, но и зарплата, пособия, стипендия, алименты и прочее. Если речь идет в ошибочных сведениях, которые в Соцфонд передал работодатель, то излишне уплаченную пенсию могут стребовать с него», — заключил юрист.

Ранее россиянам напомнили о малоизвестных льготах.

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