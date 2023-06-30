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04:27, 30 июня 2023Экономика

Россиянам напомнили о малоизвестных льготах

Экономист Хрусталева: родители первоклассников и пенсионеры могут получить выплаты

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева напомнила россиянам о малоизвестных льготах. Так, родители первоклассников и пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от работодателей, отметила она в беседе с URA.RU.

По словам экономиста, ряд российских компаний участвует в программах социальной поддержки сотрудников, информацию об этом следует искать в локальных актах организаций.

«На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании», — уточнила Хрусталева.

Она также указала на ряд редких выплат от государства. Так, например, медработники первичного звена, доктора районных больниц, работники отделений скорой помощи и другие, могут получить ежемесячные пособия от 4 500 до 18 500 рублей.

Специалист отметила, что эти льготы начали действовать с начала 2023 года. Также существуют выплаты донорам крови и пособия за особые заслуги перед государством, они положены Героям России, Героям труда, ветеранам войн, обладателям государственных наград.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому назначение доплат к страховым пенсиям за долгосрочный стаж работы на Крайнем Севере с 2024 года будет проводиться в беззаявительном порядке.

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    Марина Совина
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