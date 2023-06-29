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12:35, 29 июня 2023Экономика

Некоторым россиянам упростят получение надбавок к пенсиям

Надбавки к пенсиям за северный и сельский стаж будут назначать россиянам без заявлений

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Назначение доплат к страховым пенсиям за долгосрочный стаж работы на Крайнем Севере с 2024 года будет проводиться в России в беззаявительном порядке, следует из постановления, которое подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

«Новый порядок избавит граждан от подачи заявлений и документов в территориальные органы Социального фонда и поможет сэкономить время», — говорится в постановлении. Информировать граждан о перерасчете пенсий власти намерены через портал «Госуслуги» или по почте в течение трех рабочих дней после принятия решения.

С 2026 года в таком же упрощенном формате начнут назначать надбавки россиянам, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Право на получение сельской надбавки имеют некоторые представители более 500 профессий, в том числе агрономы, пчеловоды, трактористы, слесари, при условии работы на предприятии, связанном с производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции.

Ранее россияне назвали в ходе опроса идеальный размер необходимой им пенсии. В среднем речь шла о 47 тысячах рублей в месяц, однако ожидания москвичей оказались несколько выше. Пенсией мечты в столице респонденты назвали ежемесячную выплату в 51,3 тысячи рублей.

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    Дмитрий Воронин
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