Россияне назвали идеальный размер пенсии

SuperJob: россияне мечтают о пенсии в размере 47 тысяч рублей в месяц

Опрошенные сервисом по поиску работы SuperJob россияне считают, что достойная пенсия в среднем должна составлять 47 тысяч рублей в месяц. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте компании.

Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем больше сумма, которую они называют желанной. Самая высокая планка у россиян, зарабатывающих в месяц от 80 тысяч рублей, — когда они считают идеальной пенсию как минимум в 49,4 тысячи рублей. Граждане с доходом до 50 тысяч рублей называют сумму в 44,3 тысячи рублей. При этом люди в возрасте от 45 лет считают достойной пенсию в 47,6 тысячи рублей, а работники моложе 34 лет — 46 тысяч рублей.

В то же время пенсионные ожидания у мужчин выше, чем у женщин. В разборе по городам наиболее высокие ожидания у жителей столицы — москвичи считают пенсией мечты выплату в размере 51,3 тысячи в месяц. Самые скромные запросы у жителей Ярославля (42 тысячи рублей) и Ижевска (42,2 тысячи рублей).

Сервис подчеркивает, что реальная сумма средней пенсии по стране в 2,5 раза меньше желанной и составляет 18 552 рубля. Причем почти трети пенсионеров в стране таких выплат хватает только на самое необходимое, выяснили в феврале сервисы YouDo и hh.ru. По результатам их опроса, почти треть пенсионеров в России (32 процента) вынуждены постоянно экономить. Около 31 процента заявили, что для комфортной жизни им не хватает лишь немного. При этом только 2,5 процента сообщили, что довольны своими доходами.