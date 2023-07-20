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12:57, 20 июля 2023Россия

В Кремле прокомментировали заявления Минобороны об опасных зонах в Черном море

Песков связал заявление Минобороны о небезопасных зонах в Черном море с зерновой сделкой
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Заявление Минобороны России об опасности для судоходства в отдельных районах Черного моря связано с приостановкой зерновой сделки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Таким образом, представитель Кремля не подтвердил связь решения Минобороны отозвать гарантии безопасности мореплавателям с терактом на Крымском мосту.

19 июля военное ведомство проинформировало, что с 00:00 по московскому времени 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов.

Ранее президент России Владимир Путин допустил возобновление участия Москвы в зерновой сделке. Необходимым условием этого будет всесторонний учет и реализация ранее согласованных принципов участия России в сделке, подчеркнул глава государства.

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    Алан Босиков
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