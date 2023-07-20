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14:22, 20 июля 2023Наука и техника

Химикаты в бытовых средствах оказали влияние на иммунитет

Chemosphere: химикаты в бытовых средствах оказали влияние на иммунные клетки

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Центра экологических исследований имени Гельмгольца обнаружили, что химикаты в бытовых средствах оказывают влияние на иммунные клетки организма. Выводы работы опубликованы в журнале Chemosphere.

PFAS — группа синтетических соединений, которые широко используются в товарах повседневного спроса. Эти вещества обладают водо- и жироотталкивающими свойствами, термостойкостью, а также чрезвычайно долговечны. Однако одна из основных опасностей PFAS в том, что они не разлагаются, а накапливаются в окружающей среде, включая почву и водоемы. Предыдущие исследования показали, что подобные соединения обнаруживаются в крови практически всех людей. В последнее время специалисты со всего мира начали более тщательно изучать PFAS, чтобы понять их влияние на здоровье. Уже известно, что они вызывают повреждение печени, гормональные нарушения и снижение веса при рождении.

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В новой работе авторы использовали специально разработанный иммунологический метод измерения воздействия PFAS на иммунные клетки, полученные из крови здоровых добровольцев. В эксперименте использовались три смеси, которые особенно распространены в окружающей среде: с тремя короткоцепочечными PFAS, с тремя длинноцепочечными PFAS и с шестью PFAS. Затем исследователи определили, насколько иммунные клетки активны на клеточном уровне после связывания с химическими соединениями.

Оказалось, что клетки, обработанные PFAS, имели значительно более низкую активность. Наиболее сильная корреляция отмечалась для Т-клеток: у них фиксировалась худшая связь с другими клетками. Самые выраженные эффекты наблюдались при воздействии шести PFAS: снижалась активность двух из пяти типов иммунных клеток. В результате патогенам будет гораздо легче проникнуть в организм, а иммунная реакция будет слабее. Следующий эксперимент также показал, что гены, которые ответственны за активацию Т-клеток, были подавлены после воздействия PFAS.

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    Елена Апазиди
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