Ограничения на ввоз и вывоз из России продлили до конца 2025-го

Путин продлил ограничения на ввоз и вывоз из России товаров и сырья до конца 2025 года

Президент России Владимир Путин на два года продлил действие указа, вводящего ограничительные меры в ответ на санкции западных стран. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Первая версия документа о специальных экономических мерах в сфере внешнеэкономической деятельности действовала до конца 2023 года. Законопроект был подписан в марте 2022 года, он ввел ограничения на ввоз и вывоз из России ряда товаров и сырья (помимо тех, что перевозят граждане для личного пользования). Он затронул ранее ввезенное в Россию технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехнику и электроаппаратуру. Также под действия указа попали лесоматериалы, удобрения, сырье для химпрома, зерновые культуры и другая продукция.

На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 7 июля Путин заявил, что у пытающихся создать сложности для России стран ничего не получится. Против страны ведется гибридная война, но она уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению и санкциям, добавил глава государства.

Ранее представитель МИД Мария Захарова пообещала, что Россия будет отвечать на западные санкции, «творчески применяя накопленный опыт». По ее словам, российские контрсанкции будут выстраиваться на основе «принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания».