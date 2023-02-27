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18:18, 27 февраля 2023Мир

Россия объявила об ответных мерах на санкции США и Канады

Представитель МИД РФ Захарова анонсировала ответные меры на санкции США и Канады

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия готовит ответные меры на санкции США и Канады. Об этом объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву. В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», — говорится в комментарии Захаровой.

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24 февраля власти Канады ввели новые санкции против граждан и организаций из России. Ограничения затронули 129 физических лиц и 63 организации, в том числе жену зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светлану Медведеву, российского вице-премьера Татьяну Голикову, помощника президента Владимира Путина Максима Орешкина, депутата Госдумы Владислава Третьяка, советских космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой.

В рамках принятого пакета новых мер США ввели санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из России, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором, а с 10 марта Вашингтон вводит пошлину в размере 200 процентов на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из страны. Помимо этого, Вашингтон ввел санкции против Запорожской АЭС и 11 российских банков.

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Варвара Кошечкина
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