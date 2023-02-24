США ввели санкции против Запорожской АЭС

Минфин США ввел санкции против Запорожской АЭС

Минфин США ввел санкции против Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

«Следующие организации были добавлены в список SDN OFAC... акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"», — сказано в сообщении.

Кроме того, в санкционный список включили генерального директора организации Олега Романенко.

Белый дом анонсировал новые санкции ранее 24 февраля. Рестрикции приурочены к годовщине с начала спецоперации на Украине. Сообщалось, что новые ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны, которые оказывают ей поддержку.

В рамках принятого пакета новых мер США ввели санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из России, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором. Также Белый дом сообщил, что Вашингтон повысит пошлины более чем на 100 видов минералов, металлов и химической продукции из России.