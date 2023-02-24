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18:51, 24 февраля 2023Экономика

США ввели санкции против Запорожской АЭС

Минфин США ввел санкции против Запорожской АЭС

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минфин США ввел санкции против Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

«Следующие организации были добавлены в список SDN OFAC... акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"», — сказано в сообщении.

Кроме того, в санкционный список включили генерального директора организации Олега Романенко.

Белый дом анонсировал новые санкции ранее 24 февраля. Рестрикции приурочены к годовщине с начала спецоперации на Украине. Сообщалось, что новые ограничения затронут не только Россию, но и третьи страны, которые оказывают ей поддержку.

В рамках принятого пакета новых мер США ввели санкции против более чем 100 физических и юридических лиц из России, связанных с металлургическим и горнодобывающим сектором. Также Белый дом сообщил, что Вашингтон повысит пошлины более чем на 100 видов минералов, металлов и химической продукции из России.

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Варвара Родикова
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