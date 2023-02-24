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13:34, 24 февраля 2023Мир

США повысят пошлины на российские металлы и минералы

США повысят пошлины более чем на 100 видов российских металлов, минералов и химпродукции

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Соединенные Штаты решили повысить пошлины более чем на 100 видов российских металлов, минералов и химической продукции. Об этом сообщается в официальном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В послании сообщается, что президент США Джо Байден в пятницу, 24 февраля, подпишет указ, предусматривающий повышение тарифов на ряд российских товаров, импортируемых в Соединенные Штаты, «опираясь на предыдущие попытки лишить Россию привилегий в международной торговле».

«Сегодняшние действия приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму примерно 2,8 миллиарда долларов для России», — уточняется в опубликованном заявлении.

Отмечается, что меры также в значительной степени повысят затраты на алюминий, выплавленный или отлитый на территории страны.

Ранее сообщалось, что Вашингтон введет экспортные санкции против 90 компаний.

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Варвара Кошечкина
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