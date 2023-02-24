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13:32, 24 февраля 2023Экономика

США введут экспортные санкции против 90 компаний

Белый дом заявил, что вводит новые санкции против 200 российских физических и юрлиц

Фото: Pxhere

США готовятся ввести экспортные санкции против 90 компаний, которые, по мнению Вашингтона, занимаются обходом ограничений. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Согласно анонсу, под ограничения попадет российский бизнес, а также компании из третьих стран, включая Китай. Вашингтон намерен внести их в список организаций, участвующих в уклонении от исполнения санкций, а также в деятельности по поддержке российского оборонного сектора.

Отмечается, что таким предприятиям будет запрещено закупать товары (например, полупроводники), произведенные в США или созданные за рубежом с применением американских технологий или программного обеспечения. Конкретный перечень компаний, попадающих под новые санкции, пока не известен.

В том же заявлении Белый дом сообщил, что Вашингтон повысит пошлины более чем на 100 видов минералов, металлов и химической продукции из России.

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Полина Матюхина
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