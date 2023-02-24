США введут экспортные санкции против 90 компаний
США готовятся ввести экспортные санкции против 90 компаний, которые, по мнению Вашингтона, занимаются обходом ограничений. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Согласно анонсу, под ограничения попадет российский бизнес, а также компании из третьих стран, включая Китай. Вашингтон намерен внести их в список организаций, участвующих в уклонении от исполнения санкций, а также в деятельности по поддержке российского оборонного сектора.
Отмечается, что таким предприятиям будет запрещено закупать товары (например, полупроводники), произведенные в США или созданные за рубежом с применением американских технологий или программного обеспечения. Конкретный перечень компаний, попадающих под новые санкции, пока не известен.
В том же заявлении Белый дом сообщил, что Вашингтон повысит пошлины более чем на 100 видов минералов, металлов и химической продукции из России.