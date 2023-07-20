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22:27, 20 июля 2023Экономика

Международные резервы России в июле выросли на миллиарды долларов

Международные резервы России с 7 по 14 июля выросли на $11,3 млрд

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Международные резервы России с 7 по 14 июля увеличились на 11,3 миллиарда долларов и составили 594,4 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте Банка России.

Уточняется, что рост произошел преимущественно вследствие положительной переоценки, связанной в том числе с обесценением доллара США к другим резервным валютам. По данным на 7 июля, объем резервов России составлял 583,1 миллиарда долларов.

Ранее для защиты российских активов за рубежом в Минфине предложили выпустить специальные облигации, которые будут привязаны к замороженным в недружественных государствах средствам. Такими бумагами можно было бы расплачиваться за бизнес уходящих из страны компаний, чтобы такие сделки не приводили к волатильности национальной валюты.

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    Юлия Мискевич
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