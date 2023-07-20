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21:21, 20 июля 2023Экономика

США сняли санкции с двух бывших членов набсовета «Открытия»

США сняли санкции с двух экс-членов набсовета «Открытия» Голикова и Титовой

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Соединенные Штаты исключили из санкционного SDN-списка бывших членов наблюдательного совета банка «Открытие» Андрея Голикова и Елену Титову. Об этом свидетельствует сообщение американского Минфина.

24 февраля 2022 года в министерстве заявили о введении санкций против российских банков, в том числе «Открытия». Отмечалось, что «эти санкции еще больше ограничат российский сектор финансовых услуг и значительно снизят способность других критически важных российских экономических секторов получать доступ к глобальным рынкам».

В декабре прошлого года Банк России сообщил о выходе из капитала банка «Открытие». Акции банка «ФК Открытие» выкупил ВТБ.

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    Юлия Мискевич
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