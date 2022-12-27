Центробанк продал банк «Открытие»

Банк России сообщил о выходе из капитала банка «Открытие»

Банк ВТБ выполнил все обязательства перед Центробанком по выкупу акций банка «ФК Открытие», таким образом регулятор полностью вышел из его капитала. О завершении продажи кредитной организации говорится в пресс-релизе на сайте ЦБ.

Ранее Центробанк оценивал сделку по продаже «Открытия» как успешную. В конечном итоге цена сделки составляет 340 миллиардов рублей при оценке рыночной стоимости в диапазоне 328-374 миллиарда рублей. ВТБ было позволено произвести оплату, в том числе, за счет облигаций федерального займа.

О договоренности владельца «Открытия» с ВТБ стало известно 22 декабря. Право собственности должно было перейти новому владельцу не позднее 31 декабря при условии выплаты полной суммы сделки.

До этого момента руководителем банка остается Михаил Задорнов, но с 1 января, как сообщили в пресс-службе ВТБ, кредитную организацию возглавит бывший зампред ЦБ Михаил Алексеев.