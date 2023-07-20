ВСУ стали применять сельхоздроны из-за истощения запасов Bayraktar

Сапер Рахматулла: ВСУ стали применять сельхоздроны на фоне истощения запасов Bayraktar

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб на фоне завершения запасов боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства. Об этом РИА Новости рассказал сапер Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Рахматулла.

По его словам, дроны носят на себе по два-четыре боеприпаса, чаще всего это минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, 25- и 50-килограммовые бомбы.

Сапер добавил, что российские военные на Кинбурнской косе в Херсонской области в последнее время все чаще сбивают эти аппараты.

Ранее заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум сообщил, что на Кинбурнской косе сбили один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar ВСУ.

В мае издание Business Insider написало, что российская армия уничтожила весь украинский флот турецких ударных БПЛА Bayraktar TB2, лишив таким образом ВСУ важного стратегического средства. Оставшиеся дроны ВСУ задействуют для наблюдения и разведки, не применяя их в сражениях.