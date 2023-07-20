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02:02, 20 июля 2023Забота о себе

Врач перечислила преимущества регулярного секса для здоровья

Гинеколог Сонамм Тивари: регулярный секс снижает риск инсультов и сердечных приступов

Фото: Unsplash

Регулярная половая жизнь положительно влияет на физическое и эмоциональное здоровье женщины, поскольку помогает поддерживать активность ума и тела, заявила акушер-гинеколог Сонамм Тивари. Об этом сообщает HealthShots.

Врач отметила, что регулярный секс особенно важен в зрелом возрасте, так как снижает риск возникновения инсультов и сердечных приступов. «Во время секса увеличивается частота сердечных сокращений, кровоток и потребление кислорода, что улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы», — объяснила Тивари.

По ее словам, активная половая жизнь имеет и другие преимущества: помогает уменьшить стресс и болевые ощущения, улучшает сон, когнитивные функции и укрепляет мышцы тазового дна. «Поскольку эти мышцы тренируются во время сексуальной активности, они становятся более тонизированными, что способствует лучшему контролю мочевого пузыря, снижению риска заболеваний тазового дна и повышению сексуального удовлетворения», — перечислила пользу регулярного секса специалистка.

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Кроме того, Тивари рассказала, что интимная близость положительно влияет на работу иммунной системы. По ее словам, это происходит благодаря тому, что во время возбуждения в организме увеличивается выработка иммуноглобулина А (IgA), который играет жизненно важную роль в защите организма от инфекций.

Ранее семейный психолог и сексолог Олеся Полевичок назвала семь преимуществ утреннего секса. По ее словам, близость после пробуждения дает заряд бодрости и позитива на весь день.

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    Екатерина Улитина
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