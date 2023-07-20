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14:53, 20 июля 2023Наука и техника

В России выросли продажи умных колонок

«М.Видео-Эльдорадо»: за полгода в России продали 1,5 миллиона умных колонок

Фото: Яндекс

Продажи умных колонок в России выросли более чем в два раза. Об этом сообщается в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты ретейлера проанализировали спрос россиян за первое полугодие и выяснили, что за указанный период магазины сети реализовали 1,5 миллиона умных колонок. Это в 2,2 раза больше, чем за указанный период прошлого года и в 3,5 раза больше, чем за первое полугодие 2021 года. Самой популярной моделью оказалась «Яндекс Станция Лайт».

По итогам первой половины 2023 года продажи смарт-колонок стали сопоставимы с продажами холодильников, которых реализовали около 1,5 миллиона штук. Также колонки стали популярнее планшетов, которых в период с января по июнь было продано около 1 миллиона единиц.

«Среди факторов увеличения популярности умных колонок: устойчивая ситуация с ассортиментом под разные запросы, регулярное появление новинок, включая доступный сегмент, рост знания о различных сценариях использования голосовых помощников, а также увеличение интереса к экосистемным подпискам», — заявил руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Рогозин.

Ранее представители «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что большая часть проданных в России консольных игр в первой половине 2023 года пришлась на релизы для PlayStation 4. Самым популярным тайтлом для приставок назвали Cyberpunk 2077.

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    Андрей Ставицкий
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