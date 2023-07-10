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14:22, 10 июля 2023Наука и техника

Названы самые популярные игры на консолях

«М.Видео-Эльдорадо»: Cyberpunk 2077 оказалась самой популярной консольной игрой в России

Фото: Miguel Lagoa / Shutterstock / Fotodom

Большая часть проданных в России консольных игр в первой половине 2023 года пришлась на релизы для PlayStation 4. Об этом сообщает в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В материале отмечается, что 50 процентов штучных продаж игр для приставок пришлись на релизы для PlayStation 4. На PS5 — 25 процентов, Xbox Series и Nintendo Switch — 25 процентов. Также аналитики ретейлера назвали самые популярные игры для консолей среди россиян.

Согласно отчету, наиболее востребованной игрой для PS4 оказалась Cyberpunk 2077, ниже расположились Mortal Kombat 11: Ultimate, God of War: Ragnarok, Red Dead Redemption 2 и Atomic Heart. В топ игр для PS5 вошли God of War: Ragnarok, «Marvel Человек-Паук: Майлз Моралес», Hogwarts Legacy, Atomic Heart и GTA V. Пользователи Xbox Series чаще покупали Atomic Heart, Hogwarts Legacy, Terminator: Resistance, «Back 4 Blood. Специальное издание» и Just Dance 2022.

Среди владельцев приставки Nintendo Switch самой популярной игрой оказалась вышедшая в мае The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Также пользователи гибридной консоли выбирали Minecraft, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, It Takes Two и Bayonetta 3.

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В документе говорится, что спрос на игровые консоли за полугодие вырос на 70 процентов. Увеличению продаж способствовали налаживание поставок, стабильная ситуация с ассортиментом и преодоление кризиса полупроводников производителями.

Ранее ретейлеры сообщили, что стоимость игровых приставок от Microsoft и Sony впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году. Причиной снижения цен торговые сети назвали насыщение рынка и сокращение клиентского спроса.

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    Андрей Ставицкий
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