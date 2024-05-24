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02:12, 24 мая 2024Россия

Власти Крыма приравняли публикацию видео прилетов ВСУ с работой на врага

Советник главы Крыма приравнял публикацию видео прилетов ВСУ с работой на врага

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков приравнял публикации видео прилетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с работой на врага. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — отметил Крючков.

Ранее 23 мая Вооруженные силы Украины совершили ракетную атаку на полуостров Крым. Глава российского региона Сергей Аксенов заявил, что в районе Алушты замечен прилет со стороны противника по пустующему объекту хозяйственного назначения.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею ввести уголовное наказание за публикацию кадров атак ВСУ в социальных сетях. По его словам, в Кремле это не обсуждают. «У нас не ведется таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то. Я ничего не могу вам сказать по этому [поводу]», — сказал он.

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      Марина Совина
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