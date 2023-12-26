Кремль ответил на идею ввести уголовное наказание за публикацию кадров атак ВСУ

Песков: введение ответственности за публикацию кадров атак ВСУ не обсуждается

В Кремле не обсуждают идею ввести уголовную ответственность за публикацию кадров атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в социальных сетях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«У нас не ведется таких обсуждений. Мне неизвестно, ведутся ли они где-то. Я ничего не могу вам сказать по этому [поводу]», — сказал Песков.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что авторам видео последствий удара ВСУ по Феодосии может грозить уголовная ответственность, так как с точки зрения военных действий подобные ролики являются свидетельством объективного контроля за результатами удара.

Такое заявление крымский политик сделал после удара Украины по порту в Феодосии — противник выпустил ракеты по полуострову рано утром во вторник, 26 декабря. По последним данным, пострадали четыре человека, еще одного врачи спасти не смогли.

В порту Феодосии получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».