Число пострадавших при атаке ВСУ на Феодосию возросло

Крымский главк МЧС: число пострадавших при атаке на Феодосию возросло до четырех

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Феодосию возросло до четырех. Об этом сообщил замначальника главного управления МЧС России по полуострову Игорь Скуртул, передает «РИА Новости Крым».

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал о двух пострадавших при атаке ВСУ, еще одного человека, по его данным, врачам спасти не удалось.

По информации крымского главка МЧС, в Феодосии локализовали и ликвидировали все пожары — в этом задействовали 250 спасателей и 50 единиц техники.

Рано утром во вторник, 26 декабря, Аксенов заявил, что в районе Феодосии «была произведена вражеская атака». Территорию порта оцепили — там вспыхнул пожар.

В порту Феодосии получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». ВСУ пытались ударить по полуострову при помощи авиационных управляемых ракет с двух Су-24 — их уничтожили российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Жовтень Николаевской области.