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02:21, 24 мая 2024Мир

США начали борьбу с «пропагандой РФ» на Балканах

США и ЕС запустили механизм по борьбе с «пропагандой РФ» на Балканах

Фото: Pool / Reuters

Администрация США и власти Европейского союза (ЕС) запустили механизм по борьбе с «пропагандой РФ» в Балканских странах. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов.

Отмечается, что механизм направлен на противодействие «иностранным информационным манипуляциям и вмешательству, что включает дезинформацию и пропаганду». Речь идет о Западных Балканах, где, по мнению ведомства, Россия и Китай используют разные методы пропаганды.

«Эта политика направлена на усиление Европы как геостратегического партнера, укрепление демократического управления и верховенства закона, а также на повышение безопасности и процветания региональных партнеров. Эта политика опирается на защиту целостности цифрового информационного пространства» — подчеркнули в Госдепартаменте.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что Россия не является страной — спонсором терроризма. По этой причине Вашингтон не может внести ее в соответствующий список, объяснил он во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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      Евгений Силаев
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