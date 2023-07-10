В России цены на Xbox и PlayStation снизились до минимума

«Известия»: стоимость игровых консолей Xbox и PlayStation в России достигла минимума

Стоимость игровых приставок от Microsoft и Sony России впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные ретейлеров.

Так, изначально консоль Xbox Series X стоила 45,5 тысячи рублей, в 2021 году подорожала до 50 тысяч. Пик подорожания пришелся на январь 2022 года (до 60 тысяч рублей), сейчас ее можно найти за 40 тысяч.

Ее прямой конкурент, PlayStation, также подешевела с максимальной цены в 70 тысяч до 48 тысяч рублей. Причиной этого торговые сети называют насыщение рынка и сокращения клиентского спроса.

Ранее специалисты проекта Digital Foundry раскритиковали новую консоль PlayStation, которая была анонсирована в конце мая. По словам авторов, приставка Project Q имеет небольшую автономность и бесполезна без PS5.