Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:29, 10 июля 2023Экономика

В России цены на Xbox и PlayStation снизились до минимума

«Известия»: стоимость игровых консолей Xbox и PlayStation в России достигла минимума

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Стоимость игровых приставок от Microsoft и Sony России впервые стала ниже, чем она была на старте продаж в 2020 году. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные ретейлеров.

Так, изначально консоль Xbox Series X стоила 45,5 тысячи рублей, в 2021 году подорожала до 50 тысяч. Пик подорожания пришелся на январь 2022 года (до 60 тысяч рублей), сейчас ее можно найти за 40 тысяч.

Ее прямой конкурент, PlayStation, также подешевела с максимальной цены в 70 тысяч до 48 тысяч рублей. Причиной этого торговые сети называют насыщение рынка и сокращения клиентского спроса.

Ранее специалисты проекта Digital Foundry раскритиковали новую консоль PlayStation, которая была анонсирована в конце мая. По словам авторов, приставка Project Q имеет небольшую автономность и бесполезна без PS5.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украина готовится получить от США кассетные боеприпасы. Россия увидела в этом признание Вашингтоном военных преступлений

    Samsung отложила выпуска очков виртуальной реальности

    Российские военные укрепили оборону на позициях у Каховского водохранилища

    В России цены на Xbox и PlayStation снизились до минимума

    16-летняя теннисистка Андреева рассказала об отношении к россиянам на Уимблдоне

    Парень отправил селфи для невесты не тому человеку и остался в смятении

    Россиянин поехал в Кисловодск и рассказал о сильно испортившем отдых нюансе

    Названы неожиданные способы оживить сексуальную жизнь в браке

    Евродепутат объяснил недопуск России к расследованию подрыва «Северных потоков»

    Российский доброволец рассказал о пытках в плену ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости