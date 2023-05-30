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16:55, 30 мая 2023Наука и техника

Эксперты раскритиковали новую консоль Sony

Специалисты Digital Foundry заявили, что не понимают предназначения консоли Project Q

Кадр: PlayStation / YouTube

Специалисты проекта Digital Foundry раскритиковали новую консоль PlayStation. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале Digital Foundry.

В ходе разговора эксперты обсудили характеристики и перспективы приставки, которую Sony показала в конце мая. По словам авторов, они не понимают предназначения устройства, а компании не удалось заинтересовать пользователей. «Покажите его в работе. Покажите, зачем устройство вообще нужно и зачем вы его сделали», — отметил автор Digital Foundry Ричард Лидбеттер.

Обозреватель проекта Джон Линнеман заявил, что консоль выглядит так, словно «ее сделал шестиклассник», и подчеркнул, что у приставки нет элегантности, которая была у PS Vita и других ранних устройств PlayStation. Эксперты поставили под сомнение удобство стриминга игр через PS Remote Play и заметили, что консоль имеет небольшую автономность — по слухам, около четырех часов.

Компактная приставка Project Q получила IPS-экран с разрешением 1080 пикселей и встроенный контроллер DualSense. Устройство позволяет запускать игры с PS5 через PS Remote Play.

Ранее специалисты Digital Foundry заявили, что игровой рынок не нуждается в запуске новых мощных консолей. По словам авторов проекта, выход новые приставок добавит проблем разработчикам игр.

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    Андрей Ставицкий
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