Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:44, 23 мая 2023Наука и техника

Эксперты усомнились в необходимости новых консолей

Digital Foundry: запуск новых мощных игровых консолей добавит проблем разработчикам

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Специалисты Digital Foundry заявили, что игровой рынок не нуждается в запуске новых мощных консолей. Об этом эксперты рассказали в подкасте, запись которого доступна на YouTube.

По словам продюсера Digital Foundry Джона Линнемана, производителям консолей не нужно выпускать новые версии устройств в ближайшее время. Он отметил, что в этом нет необходимости, особенно учитывая длительные циклы разработки. Также специалист подчеркнул, что поколение приставок PlayStation 5 и Xbox Series «только начинается».

«Решение проблемы сейчас заключается вовсе не в "железе"», — усомнился в необходимости апгрейда автор. По его словам, запуск новых приставок добавит проблем разработчикам игр, которым придется адаптировать свои продукты под гораздо большее количество игровых платформ.

Также Линнеман заметил, что проблема современных игр, все чаще выходящих с большим количеством багов, которые приходится исправлять, заключается в большом количестве аппаратных конфигураций. «Существует ограниченное количество комбинаций, которые разработчик может протестировать при создании своей игры, поэтому очень вероятно, что после выпуска покупатели сразу же обнаружат проблемы», — отметил специалист.

В конце мая глава компании Take-Two Штраус Зельник заявил, что Microsoft и Sony в обозримом будущем запустят новые версии свои консолей. При этом Зельник отметил, что обновленные гаджеты не окажут большого влияния на игровой бизнес.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Песков назвал возможную тему совещания Путина с Совбезом
Россиянам назвали больше всего страдающий от пива орган
Обстановку в Грайвороне после атаки украинских диверсантов показали на видео
Стало известно о переживаниях из-за ЕГЭ напавшего на школьницу выпускника
Появилось видео с устроившим дебош в самарском баре солистом группы «Звери»
Орбан пожелал победы Трампу фразой «ветераны всегда поддерживают друг друга»
Дикие слоны подрались на середине дороги и попали на видео
Американский производитель чипов оценил последствия запрета поставок в Китай
Экс-чиновника Минкульта России осудили за хищения и освободили от наказания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.