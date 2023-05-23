Эксперты усомнились в необходимости новых консолей

Digital Foundry: запуск новых мощных игровых консолей добавит проблем разработчикам

Специалисты Digital Foundry заявили, что игровой рынок не нуждается в запуске новых мощных консолей. Об этом эксперты рассказали в подкасте, запись которого доступна на YouTube.

По словам продюсера Digital Foundry Джона Линнемана, производителям консолей не нужно выпускать новые версии устройств в ближайшее время. Он отметил, что в этом нет необходимости, особенно учитывая длительные циклы разработки. Также специалист подчеркнул, что поколение приставок PlayStation 5 и Xbox Series «только начинается».

«Решение проблемы сейчас заключается вовсе не в "железе"», — усомнился в необходимости апгрейда автор. По его словам, запуск новых приставок добавит проблем разработчикам игр, которым придется адаптировать свои продукты под гораздо большее количество игровых платформ.

Также Линнеман заметил, что проблема современных игр, все чаще выходящих с большим количеством багов, которые приходится исправлять, заключается в большом количестве аппаратных конфигураций. «Существует ограниченное количество комбинаций, которые разработчик может протестировать при создании своей игры, поэтому очень вероятно, что после выпуска покупатели сразу же обнаружат проблемы», — отметил специалист.

В конце мая глава компании Take-Two Штраус Зельник заявил, что Microsoft и Sony в обозримом будущем запустят новые версии свои консолей. При этом Зельник отметил, что обновленные гаджеты не окажут большого влияния на игровой бизнес.