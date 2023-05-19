Создатели GTA предсказали выход новых консолей

Gamesindustry.biz: создатели GTA рассказали, что Sony и Microsoft выпустят новые консоли

Глава компании Take-Two Штраус Зельник предсказал выход улучшенных игровых консолей. Об этом сообщает издание Gamesindustry.biz.

Журналисты портала пообщались с руководителем корпорации Take-Two, которая является издателем игр серий Grand Theft Auto (GTA), Red Dead, Max Payne, после публикации финансового отчета компании. В разговоре с изданием Штраус Зельник заявил, что его фирма продолжит поддерживать старые консоли, несмотря на появление новых.

Также один из создателей GTA рассказал, что в ближайшее время консоли PS5 от Sony и Xbox Series от Microsoft должны получить улучшенные версии. Однако Зельник признался, что, по его мнению, устройства не окажут большого влияния на игровой бизнес.

В ходе отчета в Take-Two рассказали, что продажи игры Grand Theft Auto 5 превысили 180 миллионов копий. В августе 2022 года в подконтрольной Take-Two студии Rockstar заявили, что разработка GTA 6 идет полным ходом.

В начале мая авторитетный инсайдер Том Хендерсон перечислил будущие консоли PS и продукты Sony. По словам Хендерсона, в ближайшие месяцы Sony выпустит приставку PlayStation 5 со съемным дисководом, также в разработке находится PlayStation 5 Pro.