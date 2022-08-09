В Rockstar рассказали о разработке GTA VI

Take-Two: разработка новой части GTA идет полным ходом

В Rockstar пообещали установить творческие ориентиры для игровой индустрии. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Представители студии Rockstar (принадлежит компании Take-Two) прокомментировали работу на новой частью линейки Grand Theft Auto. В корпорации отметили, что процесс создания тайтла идет согласно плану. «Поскольку разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом, команда Rockstar Games полна решимости еще раз установить творческие ориентиры для серии, нашей индустрии и всего сегмента развлечений», — подчеркнул генеральный директор Take-Two Штраус Зелник.

По словам автора издания Тайлера Уайлда, разработчики игры дали скудный комментарий, так как пока что не готовы подробно рассказать о новой части серии, которую условно называют GTA VI. Специалист предположил, что таким образом в компании отреагировали на недавний крупный слив информации о новой игре Rockstar, в котором инсайдеры заявили о появлении женского персонажа.

«Мы не знаем, когда выйдет GTA VI, но комментарий "идет полным ходом", по крайней мере, делают ее ближе к нам, чем The Elder Scrolls 6, которая по состоянию на июнь все еще находилась в "предварительном производстве"», — сыронизировал Уайлд.

В начале февраля Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto. В компании не стали раскрывать сроки релиза тайтла, предложив геймерам следить за официальными новостям.