В GTA VI появится женский персонаж

Bloomberg: одним из героев GTA VI будет женщина

В новой части Grand Theft Auto появится женский персонаж. Об этом сообщает Bloomberg.

Колумнист агентства Джейсон Шрайер заявил, что в новой серии GTA одним из главных героев впервые будет женщина. По словам близких к студии Rockstar источников, героиня-латиноамериканка окажется одним из основных действующих лиц, на ее создание «вдохновили грабители банков Бонни и Клайд».

По словам Шрайера, в последние годы на фоне различных изменений в обществе Rockstar пытается изменить свой имидж. В частности, в компания значительно сократила гендерный разрыв в оплате труда и убрала трансфобные шутки из последней консольной версии Grand Theft Auto V.

«Подобные шаги когда-то казались немыслимыми для компании, чья самая продаваемая франшиза представляет собой сатирическое изображение Америки», — заметил специалист. Джейсон Шрайер подчеркнул, что в играх серии GTA женщины обычно представлены в качестве сексуального объекта. Автор заметил, что, в том числе, благодаря этой стратегии GTA V была продана гигантским тиражом 165 миллионов копий.

Эксперт пояснил, что внутренние изменения в компании и пандемия коронавируса повлияли на то, что разработка GTA VI замедлилась. «Некоторые сотрудники студии говорят, что они все еще пытаются понять, как делать игры в этой новой итерации Rockstar», — отметил Шрайер. Однако многие в компании, по словам специалиста, считают, что «моральный дух выше, чем когда-либо, и что культурные изменения того стоят».

В начале февраля Rockstar подтвердила, что работает над новой частью Grand Theft Auto. В компании не стали раскрывать сроков анонса и релиза тайтла.