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02:21, 24 мая 2024Наука и техника

На Западе признали эффективность российских средств РЭБ

Reuters заявило об эффективности средств РЭБ России против украинских бомб GLSDB

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Западе признали, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективны против бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех знакомых с ситуацией человек.

Представитель компании Boeing, которая является одним из разработчиков бомбы, заявил, что их оружие может подавить часть помех, которые создаются системами РЭБ. Однако один из собеседников агентства подчеркнул, что компании потребуются месяцы, чтобы исправить ситуацию.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды закупят технику для Украины на 175 миллионов долларов. По ее словам, ВСУ необходимы большие ресурсы для воздушной и морской обороны.

Кроме того, стало известно, что США включат высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) в новый пакет помощи Украине 24 мая.

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      Марина Совина
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