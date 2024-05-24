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01:47, 24 мая 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали строительство подземного города

Мэр Харькова Терехов анонсировал возведение подземного города за €225 млн

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харькове анонсировали строительство подземного города за 225 миллионов евро, проект уже готов. О планах по возведению объекта сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на главу города Игоря Терехова.

Отмечается, что площадь подземного комплекса составит 236 тысяч квадратных метров. В проект вошли медицинские учреждения, коворкинг, школы и торговые центры. В данный момент Харьковские власти заняты поисками инвестора.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о поджоге релейного шкафа на одной из железнодорожных веток в Харьковской области. Как он утверждает, по этому направлению передвигались составы с боеприпасами, техникой, личным составом, обратно перевозится техника для ремонта.

23 мая сообщалось, что несколько объектов железнодорожной инфраструктуры были повреждены в Харькове и Харьковской области после серии взрывов.

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      Евгений Силаев
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