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02:15, 24 мая 2024Мир

Трамп отказался проводить «сидячие» дебаты с Байденом

Трамп заявил, что не хочет проводить «сидячие» дебаты с Байденом
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что отказался проводить «сидячие» дебаты с действующим главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал, я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — сказал он. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

9 мая американский лидер назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США. Он также добавил, что никогда не был настроен так оптимистично в отношении будущего Соединенных Штатов, как сейчас.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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