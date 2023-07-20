Выявлена эффективная схема занятий спортом

JAMA: занятия спортом в выходные оказались равнозначными упражнениям в течение недели

Команда специалистов из Массачусетской больницы общего профиля выявила эффективную схему занятий спортом. Считается, что в неделю требуется не менее 150 минут физической активности. Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA, показывает, что даже если выполнять норму упражнений в выходные дни, это принесет равнозначную пользу для здоровья, как и равномерная активность на протяжении недели.

В ходе работы авторы изучили данные почти 90 тысяч людей, которых просили носить акселерометры, регистрирующие общую физическую активность и время, проведенное с разной интенсивностью в течение недели. Около 33 процентов испытуемых занимались менее 150 минут физической активности от умеренной до интенсивной в неделю, 42,2 процента были активными 150 минут выходные дни, а 24 процента занимались спортом не менее 150 минут, где основная нагрузка была разделена на несколько дней.

После корректировки данных оба режима активности оказались связаны с примерно одинаковым снижением риска сердечного приступа (на 27 и 35 процентов в выходные дни и на протяжении недели соответственно), сердечной недостаточности (на 38 и 36 процентов ниже), фибрилляции предсердий (на 22 и 19 процентов) и инсульта (на 21 и 17 процентов).

В будущих исследованиях планируется проверить, может ли активность лишь в выходные дни уменьшать риски более широкого спектра заболеваний.

