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17:37, 20 июля 2023Экономика

Экономист предрек повышение ключевой ставки в России

Экономист Кульбака допустил повышение ключевой ставки ЦБ на 2 процентных пункта

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Вероятность повышения Центральным банком (ЦБ) России ключевой ставки существует и достаточно высокая, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. Прогнозом на этот счет он поделился с «Лентой.ру».

Возможное повышение связано с риском инфляции, пояснил эксперт. Он также отметил, что в России остается проблема роста экономики. По его мнению, Центробанк это тоже волнует, но в меньшей степени, чем инфляция.

«Пока и инфляции сильной нет. Но сейчас как раз идет период низкой инфляции, летом инфляция растет мало, поэтому то, что цены сейчас растут, а не падают, говорит о том, что потенциальная инфляция может быть очень высокой. Насколько это будет сигналом для Центробанка, сказать сложно. Может, они пока решат не трогать ключевую ставку, но я подозреваю, что они все-таки ее повысят на один-два процентных пункта максимум», — поделился прогнозом Кульбака.

Ранее депутаты Госдумы и представители бизнеса обратились к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой снизить ключевую ставку до четырех процентов на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 21 июля. По их словам, в противном случае не удастся реализовать поручения и указы президента страны Владимира Путина.

Набиуллина заявляла, что Банк России допускает повышение ключевой ставки из-за выросших рисков ускорения инфляции. Однако будет ли оно разовым или это будет целый цикл, зависит от ситуации.

Ключевая ставка в России держится на уровне 7,5 процента годовых с сентября 2022 года.

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    Екатерина Смирная
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