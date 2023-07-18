В Госдуме на фоне ослабления рубля потребовали снизить ключевую ставку
Центробанку России следует на ближайшем заседании совета директоров, который состоится 21 июля, снизить ключевую ставку до четырех процентов, потому что без этого не удастся реализовать поручения и указы президента страны Владимира Путина. С таким обращением выступили ряд депутатов Госдумы и представители бизнеса, сообщает со ссылкой на фото документа Telegram-канал издания Ura.ru.
Обращение, датированное 14 июля, направлено в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и заместителя секретаря Совета безопасности Сергея Вахрукова. Указано, что подписи под ним поставили производители одежды, обуви, медицинской техники, ювелиры и другие представители отечественного бизнеса.
Аналогичное обращение в адрес помощника президента России Максима Орешкина более десяти бизнес-ассоциаций написали в декабре прошлого года. Тогда они тоже хотели снижения ставки до четырех процентов. В обоих случаях письмо было передано через первого замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олега Нилова. Его авторы указывали, что регулятор неверно оценивает характер инфляции, считая, что она носит монетарный характер, в то время как на рост цен в России в первую очередь влияет неразвитая отечественная промышленность и высокая себестоимость производства.
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по итогам заседания 21 июля Центробанк поднимет ключевую ставку. С сентября прошлого года она составляла 7,5 процента, но резкое ослабление курса рубля в последний месяц, что уже начало сказываться на инфляции, заставляет регулятор принимать меры.
При этом эксперты расходятся в масштабе ужесточения денежно-кредитной политики. Они считают возможным рост ставки как на 0,25 процентных пункта, так и на 1,5 процентных пункта. Сигналы регулятора также намекают на повышение, так как проинфляционные риски выросли.
Сторонники радиального снижения ставки считают, что слишком дорогие кредиты не позволяют развивать российское производство, что приводит к снижению предложения и росту инфляции. В свою очередь в ЦБ указывают, что неконтролируемый рост цен станет значительным ударом по российской экономике и в конечном итоге приведет к еще большему удорожанию кредитов.
Ранее сторонником снижения ключевой ставки для борьбы с инфляцией считался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но на фоне снижения курса турецкой лиры почти в десять раз за несколько лет, хронической инфляции, исчисляющейся десятками процентов и исчерпания валютных запасов экономическая политика Турции начала меняться.