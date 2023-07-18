В Госдуме на фоне ослабления рубля потребовали снизить ключевую ставку

Депутаты Госдумы обратились к главе ЦБ Набиуллиной с просьбой снизить ключевую ставку

Центробанку России следует на ближайшем заседании совета директоров, который состоится 21 июля, снизить ключевую ставку до четырех процентов, потому что без этого не удастся реализовать поручения и указы президента страны Владимира Путина. С таким обращением выступили ряд депутатов Госдумы и представители бизнеса, сообщает со ссылкой на фото документа Telegram-канал издания Ura.ru.

Обращение, датированное 14 июля, направлено в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и заместителя секретаря Совета безопасности Сергея Вахрукова. Указано, что подписи под ним поставили производители одежды, обуви, медицинской техники, ювелиры и другие представители отечественного бизнеса.

Аналогичное обращение в адрес помощника президента России Максима Орешкина более десяти бизнес-ассоциаций написали в декабре прошлого года. Тогда они тоже хотели снижения ставки до четырех процентов. В обоих случаях письмо было передано через первого замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме Олега Нилова. Его авторы указывали, что регулятор неверно оценивает характер инфляции, считая, что она носит монетарный характер, в то время как на рост цен в России в первую очередь влияет неразвитая отечественная промышленность и высокая себестоимость производства.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что по итогам заседания 21 июля Центробанк поднимет ключевую ставку. С сентября прошлого года она составляла 7,5 процента, но резкое ослабление курса рубля в последний месяц, что уже начало сказываться на инфляции, заставляет регулятор принимать меры.

При этом эксперты расходятся в масштабе ужесточения денежно-кредитной политики. Они считают возможным рост ставки как на 0,25 процентных пункта, так и на 1,5 процентных пункта. Сигналы регулятора также намекают на повышение, так как проинфляционные риски выросли.

Сторонники радиального снижения ставки считают, что слишком дорогие кредиты не позволяют развивать российское производство, что приводит к снижению предложения и росту инфляции. В свою очередь в ЦБ указывают, что неконтролируемый рост цен станет значительным ударом по российской экономике и в конечном итоге приведет к еще большему удорожанию кредитов.

Ранее сторонником снижения ключевой ставки для борьбы с инфляцией считался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Но на фоне снижения курса турецкой лиры почти в десять раз за несколько лет, хронической инфляции, исчисляющейся десятками процентов и исчерпания валютных запасов экономическая политика Турции начала меняться.