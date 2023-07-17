Эрдоган отправился в страны Персидского залива попросить денег

Президент Турции отправился в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию с просьбой об инвестициях

В понедельник, 17 июля, началось трехдневное турне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в монархии Персидского залива — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Саудовскую Аравию. Вместе с ним отправилась делегация из более чем 200 бизнесменов, пишет «Коммерсантъ».

Глава Совета по внешнеэкономическим связям Турции Наиль Олпак указал, что турецкие власти надеются договориться о сотрудничестве в таких секторах, как подрядные работы, жилищное строительство, цифровые технологии, энергетика, туризм, здравоохранение, продовольствие, сельское хозяйство, транспорт, финансы.

По словам чиновника, Турция рассчитывает на значительное увеличение инвестиций в краткосрочной перспективе. Другими словами, речь идет о просьбе добиться быстрого финансирования на фоне исчерпания государственных резервов. Отсутствие денег уже привело к ряду неприятных социальных последствий, последним из них стал рост цен на бензин на 20 процентов за один день. При этом отток капитала из страны за первые пять месяцев года достиг 37,7 миллиарда долларов.

Сам Эрдоган, анонсируя поездку, сообщил, что президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян в личном разговоре рассказал о готовности к серьезным инвестициям в Турцию. Между тем официальные турецкие лица не указывают, какие именно проекты и на какую сумму предложат партнерам. СМИ называли государственные компании, покупать доли в которых якобы хотят разрешить иностранцам, однако в правительстве опровергли все сообщения.

Визит в страны Персидского залива проходит на фоне смены экономического курса страны и лиц, отвечающих за развитие. После президентских выборов, на которых Эрдогану удалось победить только во втором туре, он фактически отказался от политики борьбы с инфляцией через снижение ключевой ставки. Новая глава Центрального банка Турции Хафизе Гайе Эркан подняла ее почти в два раза, до 15 процентов годовых, хотя эксперты посчитали такое решение половинчатым.

Как отмечает Financial Times, после выборов Турция оказалась на пороге глубокого кризиса и теперь ищет способы вернуть доверие инвесторов, в том числе наладить отношения с Западом. Одновременная попытка изменить отношения со своими региональными конкурентами, отмечают местные аналитики, свидетельствует о пересмотре собственных подходов.

До этого Анкара фактически согласилась в ближайшее время одобрить членство Швеции в НАТО, что должно смягчить противоречия с США и странами Евросоюза.