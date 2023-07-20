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11:37, 20 июля 2023Силовые структуры

Россиянин подобрал код от охранной системы клиники и украл 1,8 миллиона рублей

В Москве мужчина пробрался в стоматологическую клинику и украл 1,8 миллиона рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве 41-летнего мужчину задержали за кражу 1,8 миллиона рублей из стоматологической клиники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Узнав о том, что в клинике хранится крупная сумма денег, мужчина подобрал код от охранной системы, пробрался в помещение и совершил кражу, после чего скрылся.

Позже в полицию обратился один из владельцев клиники. Стражи порядка установили личность подозреваемого. Во время обысков у него в квартире нашли 1,3 миллиона рублей. 500 тысяч мужчина успел потратить на личные нужды.

Ранее сообщалось, что в Москве двоих приезжих задержали за поджог мотоцикла и кражу арт-объекта в виде лошади.

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    Елизавета Новикова
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