В МИД назвали немецкий военный завод на Украине целью для Российской армии

Дипломат МИД Захарова: завод Rheinmetall станет целью ВС РФ, если его построят на Украине

Предприятие немецкого концерна Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью Российской армии, если его построят на Украине, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Завод, если он будет построен, станет наряду с любимым другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для вооруженных сил России», — сказала дипломат.

В начале марта 2023 года генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах построить на Украине завод по производству танков. А уже 10 июля сообщил, что предприятие заработает в течение трех месяцев.