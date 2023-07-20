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14:29, 20 июля 2023Мир

Возможную реакцию США на совместные военные учения России и Китая оценили

Политолог Коньков: совместные военные учения РФ и КНР вызовут негативную реакцию в США

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Совместные военные учения России и Китая в Японском море вызовут негативную реакцию в США и на Западе. Так оценил возможный ответ западных стран на действия Москвы и Пекина кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру».

«То, что совместные учения России и Китая будут вызывать возражения, удивления, возмущения, — это вполне обычная практика современного международного развития. Любые попытки сделать что-либо совместное без согласования с политическим Западом вызывают бурную негативную реакцию», — объяснил политолог.

При этом Коньков отметил, что реакция Запада не будет иметь реальных последствий. «Сотрудничество России и Китая будет развиваться и совершенствоваться», — заключил он.

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Ранее в Японском море стартовали совместные российско-китайские военные учения «Север. Взаимодействие-2023». Они будут проходить с 20 по 23 июля. Основная цель учений: укрепление военно-морского сотрудничества между странами и поддержка мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

12 июля Китай направил наибольшее за последние месяцы число боевых самолетов в «чувствительные районы» вокруг Тайваня. Такой шаг последовал за визитами на остров законодателей США и Канады.

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    Алена Шевченко
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