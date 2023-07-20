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13:05, 20 июля 2023Забота о себе

Кардиолог предупредил россиян об опасности популярных лекарств при боли в сердце

Кардиолог Конев: валидол, валокордин и корвалол могут способствовать развитию инфаркта

Фото: Laurynas Mereckas / Unsplash

Валидол, валокордин и корвалол не помогают при болях в груди, а в некоторых случаях могут способствовать развитию инфаркта, убежден кардиолог Юрий Конев. Об опасности этих популярных лекарств врач предупредил в беседе с NEWS.ru.

Конев подчеркнул, что валидол, валокордин и корвалол вопреки расхожему мнению не способны воздействовать на состояние сердца или сосудов. По его словам, ощущение снятия боли возникает из-за их седативного, успокаивающего и снотворного эффекта. «Это может привести к тому, что человек заснет, болевые симптомы продолжатся, и разовьется инфаркт», — предостерег врач.

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Конев отметил, что во всем мире валокордин и другие подобные средства не используются около 30 лет, поскольку они бесполезны при сосудистых спазмах и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Ранее Юрий Конев рассказал, что иногда при инфаркте миокарда люди испытывают головокружение. Среди более распространенных симптомов он назвал боли за грудиной сжимающего характера.

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    Екатерина Улитина
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