Кардиолог назвал редкий симптом инфаркта миокарда

Кардиолог Конев предупредил, что головокружение может быть редким симптомом инфаркта

Головокружение может быть редким симптомом инфаркта миокарда, предупредил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Головокружение при инфаркте миокарда возникает в том случае, если он сопровождается падением артериального давления, сообщил медик. «Если инфаркт обширен и повреждения миокарда большие, то он неизбежно сопровождается падением артериального давления, которое вызывает головокружение», — объяснил Конев.

Среди более распространенных симптомов опасной болезни сердца кардиолог назвал боли за грудиной сжимающего характера — именно на нее человек должен обращать внимание в первую очередь. Однако Конев добавил, что существуют и так называемые безболевые формы инфаркта миокарда, когда развитие патологии фиксируется только нарушением сердечного ритма на ЭКГ.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский перечислил россиянам характерные симптомы гипертонического криза. По его словам, красноречивее всего о развитии опасной для жизни патологии свидетельствуют пелена перед глазами, одышка и резкое повышение давление.