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Кардиолог перечислил россиянам характерные симптомы гипертонического криза

Врач Серебрянский назвал пелену перед глазами и одышку признаками гипертонического криза

Фото: Shutterstock

Одними из характерных симптомов гипертонического криза являются пелена перед глазами и одышка, сообщил кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. В беседе с «Москвой 24» он перечислил россиянам эти и другие признаки опасной сердечно-сосудистой патологии.

Гипертонический криз — опасное состояние, при котором происходит резкое и чрезмерное повышение артериального давления, объяснил врач. Спровоцировать его может что угодно: от сильного стресса до горячего душа. Красноречивее всего о кризе свидетельствуют цифры на тонометре. По словам кардиолога, верхнее давление может быстро подняться до 200-250 миллиметров ртутного столба, а нижнее — до 140-150.

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Среди других симптомов гипертонического криза Серебрянский назвал одышку, дурноту, пелену перед глазами. «Может произойти носовое кровотечение, потому что, если сосуды слабые, может произойти их разрыв. На фоне высокого давления может развиться отек легких с одышкой, кашлем, а также боли в сердце, перегрузка левого желудочка и левосердечная недостаточность», — объяснил он.

Без надлежащего лечения криз может привести к инфаркту миокарда, инсульту, в особенно тяжелых случаях — к летальному исходу, предостерег врач. Он посоветовал не игнорировать симптомы и как можно скорее вызывать врача.

Ранее ученые сообщили о новом опасном влиянии курения на сердце. Исследователи выяснили, что курение чрезмерно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, поэтому у людей с этой вредной привычкой сердце слабее и толще, чем у некурящих, при этом чем больше люди курят, тем хуже становится их сердечная функция.

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Наталья Обрядина
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