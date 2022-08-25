Раскрыто чрезмерно опасное влияние курения на сердце

MedicalXpress: курение оказалось более опасным для здоровья сердца, чем считалось ранее

Курение оказалось еще более опасным для здоровья сердца, чем считалось ранее. К такому выводу пришли врачи Больницы Херлева в Копенгагене (Дания), которые раскрыли результаты исследования на конференции ESC 2022. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Ученые проанализировали данные о 3874 человек в возрасте от 20 до 99 лет без сердечно-сосудистых заболеваний, которые заполняли опросник, указывая количество ежедневно выкуриваемых сигарет. Участникам также проводили эхокардиографию, сравнивая показатели курильщиков и тех, кто никогда не курил, с поправкой на возраст, пол, индекс массы тела, гипертонию, высокий уровень холестерина, диабет и состояние легких. Почти каждый пятый участник оказался курильщиком (18,6 процента), в то время как 40,9% были бывшими курильщиками, а 40,5 процента никогда не курили.

Исследователи выяснили, что курение чрезмерно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, поэтому у курильщиков сердце слабее и толще, чем у некурящих, при этом чем больше люди курят, тем хуже становилась их сердечная функция. Однако это состояние в некоторой степени является обратимым, если человек откажется от вредной привычки.

Хотя уже известно, что курение способствует закупорки артерий, что приводит к ишемической болезни сердца и инсульту, специалисты определили, что оно также приводит к утолщению и ослаблению сердечной функции. Это выражается в меньшем объеме крови в левой сердечной камере, что влияет на способность сосудистой системы перекачивать кровь в другие части тела, снабжая их кислородом. Кроме того, сердечная мышца становится более слабой и жесткой, что связано с высоким риском сердечной недостаточности.

По данным Всемирной организации здравоохранения, курение табака ежегодно убивает более восьми миллионов человек. Сигареты являются причиной 50 процентов всех предотвратимых смертей среди курильщиков, причем половина из них связана с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как сердечный приступ и инсульт.