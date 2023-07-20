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07:27, 20 июля 2023Россия

Россиянин оказался в реанимации после взрыва в гараже

В Хабаровском крае при взрыве в гаражном кооперативе пострадал мужчина, он в реанимации

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

В Хабаровском крае после взрыва в гаражном кооперативе в реанимацию попал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, в больницу доставили 45-летнего мужчину — медики диагностировали у него ожоги 70 процентов тела. Известно, что взрыв произошел в гараже на улице Кубяка.

Скорую для пострадавшего вызвали прохожие, у мужчины полностью сгорела одежда. Теперь сотрудники правоохранительных органов выясняют причину взрыва. В частности, рассматриваются версии о скоплении газа, замыкании проводки или электризации синтетической одежды.

Ранее в городе Баксан Кабардино-Балкарии три человека получили ранения при взрыве в кафе. Это произошло в заведении «Дельмар», взрывной волной были выбиты окна и двери. Пострадавших госпитализировали.

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    Анастасия Шейкина
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