Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:21, 20 июля 2023Интернет и СМИ

Работа WhatsApp восстановлена после сбоя

Работа мессенджера WhatsApp восстановлена после глобального сбоя

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Работа мессенджера WhatsApp восстановлена после глобального сбоя. Об этом сообщается в Twitter.

«А мы снова здесь, приятного общения!» — говорится в сообщении мессенджера. Причины неполадок в работе WhatsApp не раскрываются.

В среду, 19 июля, сообщалось, что в работе мессенджера произошел глобальный сбой. О проблемах сообщали пользователи из США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии, Франции. Пользователи в России, в том числе в Москве, также столкнулись со сбоем в работе WhatsApp.

Ранее The New York Times со ссылкой на документы российских поставщиков технологий для спецслужб сообщала, что Федеральная служба безопасности России научилась следить за пользователями мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal. По информации издания, сотрудники ФСБ пользуются специальным ПО для слежки за онлайн-активностью пользователей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Работа WhatsApp восстановлена после сбоя

    На Украине рассказали о движении кораблей после завершения зерновой сделки

    Профсоюз игроков НХЛ начал переговоры об участии хоккеистов в Олимпиаде-2026

    Принц Гарри и Меган Маркл решили разъехаться

    Названа главная особенность iPhone 16 Pro Max

    Брат Нурмагомедова снялся с боя в UFC

    В Центробанке назвали возможным массовое внедрение цифрового рубля с 2025 года

    Путин поддержал запуск электронных виз в России

    В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

    Мигрант силой удерживал покупателя в стойке на руках и попал под уголовное дело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости