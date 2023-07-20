Работа WhatsApp восстановлена после сбоя

Работа мессенджера WhatsApp восстановлена после глобального сбоя

Работа мессенджера WhatsApp восстановлена после глобального сбоя. Об этом сообщается в Twitter.

«А мы снова здесь, приятного общения!» — говорится в сообщении мессенджера. Причины неполадок в работе WhatsApp не раскрываются.

В среду, 19 июля, сообщалось, что в работе мессенджера произошел глобальный сбой. О проблемах сообщали пользователи из США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии, Франции. Пользователи в России, в том числе в Москве, также столкнулись со сбоем в работе WhatsApp.

Ранее The New York Times со ссылкой на документы российских поставщиков технологий для спецслужб сообщала, что Федеральная служба безопасности России научилась следить за пользователями мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal. По информации издания, сотрудники ФСБ пользуются специальным ПО для слежки за онлайн-активностью пользователей.