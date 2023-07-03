Стало известно о слежке за россиянами через WhatsApp и Telegram

NYT: ФСБ научилась следить за россиянами через мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России научилась следить за пользователями мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на документы российских поставщиков технологий для спецслужб.

По информации издания, сотрудники ФСБ пользуются специальным ПО для слежки за онлайн-активностью пользователей. Утверждается, что одна из таких программ позволяет определять, когда человек совершает звонки и отправляет файлы через мессенджеры WhatsApp, Signal и Telegram, а также сколькими телефонами он пользуется и где его устройства находятся. Кроме того, с помощью этой программы можно узнать местонахождение устройств людей, с которыми пользователь общается в мессенджерах, добавляет газета.

Еще одна программа, как стало известно изданию, может красть пароли пользователей на незашифрованных веб-сайтах. При этом уточняется, что ни одна из программ для слежки не дает спецслужбам доступ к содержанию переписок в мессенджерах.

В начале апреля The New York Times рассказала о тайном контракте правительства США с израильской компанией NSO Group, разработавшей шпионское ПО Pegasus. По данным газеты, договор дал право Вашингтону использовать разработанную компанией программу Landmark, позволяющую определять местонахождение телефона по всему миру без ведома его владельца.