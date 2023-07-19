В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам по всему миру.

О проблемах сообщили пользователи из США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии, Франции.

Пользователи в России, в том числе в Москве, также столкнулись со сбоем в работе мессенджера.

Ранее специалист в области кибербезопасности из компании ESET Джейк Мур обнаружил серьезную проблему, связанную с доступом к аккаунтам в популярном мессенджере WhatsApp. Он предупредил, что сервис может деактивировать аккаунт без ведома его владельца.

18 июля стало известно о том, что мессенджер WhatsApp разрешил пользователям общаться с контактами не из телефонной книги. Для этого нужно выбрать опцию «Новый чат» и ввести в открывшемся окне номер телефона.