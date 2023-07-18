Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

WABetaInfo: в WhatsApp появилась возможность общаться с контактами не из телефонной книги

Популярный мессенджер WhatsApp разрешил пользователям общаться с контактами не из телефонной книги. На новую функцию, которая стала доступна в сервисе, обратили внимание специалисты портала WABetaInfo.

Сообщается, что в мессенджере появилась возможность начать переписку с пользователями, чьи номера не сохранены в телефонной книге. Для этого нужно выбрать опцию «Новый чат» и ввести в открывшемся окне номер телефона. Если контакт пользуется WhatsApp, то его аккаунт появится в поисковой выдаче, после чего с ним можно будет начать диалог.

Специалисты портала напомнили, что раньше пользователям WhatsApp нужно было добавлять контакты в телефонную книгу перед тем, как написать им.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям устройств на базе Android и iOS необходимо обновить приложение WhatsApp до последней версии.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась долгожданная функция для владельцев iPhone. Как рассказали специалисты WABetaInfo, пользователям устройств на базе iOS стала доступна возможность редактирования сообщений.