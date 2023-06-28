В WhatsApp появилась долгожданная функция для владельцев iPhone

В WhatsApp появилась функция редактирования сообщений в течение 15 минут после отправки

В популярном мессенжере WhatsApp появилась долгожданная функция, которой ранее не было у пользователей iPhone, — возможность редактировать сообщения. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что пользователям устройств на базе iOS стала доступна функция редактирования сообщений. Они отметили, что изменять текст сообщения можно неограниченное число раз в течение первых 15 минут с момента отправки. «Сообщения, отправленные с другого устройства, отредактировать нельзя», — уточняется в материале.

Новая опция, по словам специалистов портала, станет доступна для всех пользователей устройств на базе iOS в ближайшие недели. «Регулярно обновляйте WhatsApp, чтобы не пропустить новую функцию», — рекомендовали в WABetaInfo.

В июне в мессенджере появились две новые функции, связанные с конфиденциальностью. В частности, пользователи получили возможность отключения звука для неизвестных номеров и проверки конфиденциальности.