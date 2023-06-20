В WhatsApp появились новые функции конфиденциальности

В WhatsApp появились функции отключения звука для номеров и проверки конфиденциальности

В популярном мессенджере WhatsApp появились новые функции, связанные с конфиденциальностью. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Представители мессенджера заявили, что пользователям стали доступны две новые функции под названием «Отключение звука для неизвестных номеров» и «Проверка конфиденциальности».

Отключение звука для неизвестных номеров даст пользователям больше контроля над входящими звонками и повысит уровень конфиденциальности, позволяя автоматически фильтровать спам, а также звонки от мошенников и незнакомых людей, рассказали специалисты. Для таких звонков, по словам разработчиков сервиса, будет отключен звук, но на вкладке «Звонки» можно будет проверить, есть ли среди них важные.

Новая опция «Проверка конфиденциальности» даст возможность ознакомиться со всеми способами защиты в WhatsApp. «Она позволяет поэтапно изучить все настройки конфиденциальности и выбрать подходящий уровень защиты», — объяснили эксперты. Для использования функции необходимо нажать «Начать проверку» в настройках конфиденциальности, отмечается в сообщении.

Ранее WhatsApp анонсировал запуск каналов. По словам представителей сервиса, каналы будут находиться отдельно от чатов и сообществ в новой вкладке «Актуальное». Администраторы каналов смогут публиковать в них сообщения, фото, видео, опросы и стикеры, а подписчики — просматривать их.

