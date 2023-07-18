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18:31, 18 июля 2023Интернет и СМИ

Пользователей WhatsApp предупредили о серьезной проблеме

IT-эксперт Джейк Мур: WhatsApp может деактивировать аккаунт без ведома владельца

Фото: Robin Worrall / Unsplash

Специалист в области кибербезопасности из компании ESET Джейк Мур обнаружил серьезную проблему, связанную с доступом к аккаунтам в популярном мессенджере WhatsApp. Он предупредил, что сервис может деактивировать аккаунт без ведома его владельца. О своем открытии эксперт рассказал в Twitter.

Мур выяснил, что любой аккаунт в WhatsApp можно деактивировать, если отправить письмо с соответствующей просьбой в службу поддержки мессенджера. При этом в обращении нужно всего лишь указать номер телефона, к которому привязан профиль. Сотрудники службы поддержки не будут разбираться, является ли автор письма владельцем аккаунта, и просто деактивируют его.

Чтобы восстановить профиль, пользователю WhatsApp нужно будет зайти в приложение и ввести свой номер телефона.

Деактивация в WhatsApp — это приостановка действия аккаунта. Такая мера обычно применяется, если пользователь потерял устройство, на котором был установлен мессенджер. Если человек не будет заходить в деактивированный аккаунт в течение 30 дней, то он будет удален.

Ранее сообщалось, что мошенники начали похищать персональные данные россиян с помощью чат-ботов в WhatsApp. Уточнялось, что украденные данные злоумышленники используют для рассылок и обзвонов, в том числе от имени банковских служб безопасности или полиции.

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